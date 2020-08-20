Бессараб рассказала, какие льготы имеют российские пенсионеры

Социальные льготы имеют важное значение для человека, собирающегося выходить на пенсию. Большая часть привилегий для пенсионеров устанавливается местными властями. Депутат Госдумы Светлана Бессараб в интервью Федеральному агентству новостей назвала категорию граждан, которым положены федеральные льготы в любом субъекте России.

Ранее Счетная палата опубликовала данные, согласно которым средний размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров на 1 июля 2020 года составил 16 491,63 рубля. За год пособие выросло более чем на тысячу рублей.

При этом в ведомстве констатировали, что темпы сокращения численности работающих пенсионеров замедлились в три раза. Согласно данным первой половины 2019 года, число работающих пенсионеров уменьшилось на 333,56 тысячи человек. В первом полугодии 2020 года количество таких граждан составило 109,32 тысячи человек.

Помимо размера страховой пенсии, многих граждан, ушедших на заслуженный отдых, интересуют социальные льготы, которые им предоставляет государство. Как пояснила член комитета Госдумы по социальной политике, труду и делам ветеранов Светлана Бессараб, в каждом российском регионе они разные. Тем не менее существуют специальные льготы для граждан, имеющих звание «Ветеран труда».

«Это звание дает право пенсионеру на соответствующие льготы по оплате услуг ЖКХ. Компенсация может быть полная или частичная. Как правило, они еще имеют привилегии при проезде в городском и пригородном железнодорожном транспорте. К примеру, на электричке можно поехать на дачу. Также возможно получить льготу по зубопротезированию. Все регионы без исключения создают такие условия для своих уважаемых ветеранов труда», — заявила Бессараб. — При этом они имеют заявительный характер. Ветеран труда должен подать заявление на предоставление льгот, подтвердив, что у него есть соответствующее звание».

Кроме того, отдельные привилегии вводятся для граждан старше 70 лет. Собеседница ФАН подчеркнула, что эти граждане освобождены от платы за капитальный ремонт. Пенсионный фонд предоставляет таким пенсионерам доплату к пенсии до уровня прожиточного минимума. Россияне старше 70 лет могут рассчитывать на субсидии на услуги ЖКХ и преференции при оплате налогов. В их льготы также включено право на бесплатное обслуживание и лечение в поликлиниках по месту проживания. В остальном льготные программы для граждан пенсионного возраста очень индивидуальные в каждом регионе, утверждает Бессараб.

Напомним, за январь-июнь 2020 года поступления в бюджет Пенсионного фонда РФ (ПФР) составили 4,84 трлн рублей, что больше показателя аналогичного периода 2019 года на 15,3%. При прогнозируемом дефиците в 209 млрд рублей бюджет ПФР за первое полугодие текущего года исполнен с профицитом в 46,3 млрд рублей.