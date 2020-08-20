Ростуризм не исключил повторного проведения программы кешбэка за туры по РФ

Москва, 20 августа. Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что программа кешбэка за туры по России может быть проведена повторно.

«Да, безусловно, мы не исключаем, что такая программа будет еще в дальнейшем реализовываться», — сказала она в интервью телеканалу «Россия-24».

Догузова выразила надежду на то, что туроператоры не будут завышать цены в рамках этой программы.

Напомним, программа кешбэка стартовала в августе 2020 года. Для того, чтобы стать ее участником, нужно отправиться в любой регион из списка Ростуризма в период с 15 августа по 20 декабря. Длительность тура должна составлять не менее пяти дней, оплатить его нужно с помощью карты «Мир». Размер кешбэка зависит от стоимости самого путешествия и составит от 5 до 15 тысяч рублей.

Как сообщалось ранее, российские туроператоры надеются, что программа кешбэка за отдых в России будет работать на постоянной основе. Как подчеркнул директор Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко, «профессиональная среда рассчитывает, что данный проект не будет монопроектом, а может реализовываться на некой постоянной основе».