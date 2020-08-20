Олег Газманов переболел коронавирусом в тяжелой форме

Москва, 20 августа. Известный российский певец Олег Газманов рассказал о том, как перенес заболевание коронавирусом. На данный момент артист уже излечился от смертельного заболевания, однако при этом серьезно потерял в весе.

Газманову уже исполнилось 69 лет, поэтому для него заболевание представляло особую опасность. Отделаться «легкой формой» не удалось, звезду отечественной эстрады даже пришлось госпитализировать. Однако нужно сказать, что артист держит себя в прекрасной физической форме и следит за своим здоровьем, что, скорее всего, способствовало выздоровлению.

«У меня еще было воспаление легких, сопутствующее этой болезни, потеря обоняния, температура, слабость», – перечислил певец.

На данный момент жизни Газманова уже ничто не угрожает, однако последствия заболевания ощущаются до сих пор. По словам знаменитости, проявляющаяся во время болезни слабость сохраняется, а вес тела за время борьбы с недугом снизился на 6,5 килограмма.

Однако даже во время осложнений певец не отчаивался и не опускал руки. По словам знаменитости, он продолжил творить и даже успел записать две новые песни. Сейчас все анализы Газманова в порядке, и он может продолжать работать в полную силу.

Стоит сказать, что китайская инфекция всеми переносится совершенно по-разному, что заметно и по представителям российского шоу-бизнеса. Филипп Киркоров ранее заявил, что перенес болезнь бессимптомно, в то время как Анита Цой также была госпитализирована.

Вирус ударил не только по Газманову-старшему, но и по его сыну. Из-за режима самоизоляции Родион Газманов потерял источники заработка и теперь перебивается с помощью поздравлений в интернете.