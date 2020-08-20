Родственники погибшего в ДТП с Ефремовым увеличили сумму иска на 1 миллион

Москва, 20 июля. Родственники погибшего в аварии на Смоленской площади Сергея Захарова увеличили сумму иска к предполагаемому виновнику смертельного ДТП Михаилу Ефремову. Ранее речь шла о сумме в 6,5 миллиона рублей, сейчас истец попросил у суда увеличить ее до 7,5 миллиона рублей. Отмечается, что решение увеличить сумму на один миллион было принято из-за хамского поведения Ефремова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Отмечается, что во время судебного процесса речь Михаила Ефремова была очень тихой и невнятной. Представитель интересов потерпевшей стороны сообщила, что попросила актера изъясняться немного громче, однако Ефремов «хамски» отреагировал на эту просьбу.

«Когда я в очередной раз попросила его говорить громче, он заявил, что мне необходимо купить слуховой аппарат. Я и мой доверитель считаем подобное поведение хамским», — пояснила представитель потерпевшей стороны Татьяна Головкина.

Напомним, что смертельная авария произошла 8 июня на Смоленской площади в Москве. Внедорожник Ефремова вылетел на встречку и столкнулся с отечественной машиной. Сергей Захаров, находившийся за рулем отечественной машины, скончался в больнице. Стоит отметить, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.