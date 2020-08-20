Медики омской больницы рассматривают одной из версий отравление Навального

Омск, 20 августа. Блогер Алексей Навальный помещен в реанимацию, его состояние оценивается как тяжелое. Точный диагноз пытаются установить медики нескольких профилей омской БСМП №1.

По словам пресс-секретаря регионального министерства здравоохранения Татьяны Шакировой, пациент подключен к аппарату ИВЛ, пишет Nation News.

Специалисты пока рассматривают несколько версий, предварительных диагнозов, почему блогер попал в реанимацию. Одной из них является версия о наркотическом отравлении.

Напомним, что резкое ухудшение состояния Навального произошло в самолете, который летел из Томска в Москву. Было принято решение о вынужденной посадке в Омске, где блогера отправили в больницу.

По предварительным данным, Навальный мог получить наркотическое отравление, причиной которого является вещество оксибутират.