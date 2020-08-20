Волочкова отправилась в свадебное путешествие до бракосочетания

Москва, 20 августа. Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова отправилась в свадебное путешествие до церемонии бракосочетания. Об этом оригинальном поступке балерина рассказала на своей странице в Instagram.

Волочкова опубликовала в соцсети снимок, сделанный в роскошном автомобиле. На фотографии балерина сидит в разложенном кресле, вытянув ноги. Экс-прима Большого театра предстала перед подписчиками в коротком кружевном платье и босоножках.

Имя загадочного жениха Волочкова по-прежнему хранит в тайне. На снимке балерина держит за руку мужчину, однако лицо ее избранника увидеть невозможно.

«Мне кажется, что свадебное путешествие до свадьбы — это оригинально и по-волочковски», — подписала фото знаменитость.

Возможность комментирования поста балерина отключила. Волочкова часто сталкивается с критикой в Сети. Видимо, на этот раз бывшая прима Большого театра не захотела портить себе настроение злобными комментариями хейтеров.

Кроме того, Анастасия Волочкова не стала раскрывать, куда именно она отправилась в свадебное путешествие. Возможно, балерина и ее тайный жених полетят в Турцию или Грецию, где сейчас проводят отпуск многие российские звезды.

Ранее стало известно, что бизнесмен Владислав Фоменко хочет отсудить у Волочковой 30 миллионов рублей. Мужчина утверждает, что с октября 2014 по май 2015 года состоял в гражданском браке с балериной. По словам Фоменко, знаменитость использовала его «в целях неосновательного обогащения».