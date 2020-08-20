В Госдуме предложили отменить транспортный налог

Москва, 20 августа. Законопроект об отмене транспортного налога внесен на рассмотрение Госдумы, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

В Госдуме их рассмотрят в сентябре, отмечает Ura.ru. Автором проекта закона выступил депутат Андрей Барышев от партии «Единая Россия». Он подчеркнул, что и президент РФ, и общественные деятели ранее предлагали отказаться от транспортного налога с 2021 года и заменить его доходами от продажи топлива (акцизом), отмечает РИАМО.

В пояснительной записке к проекту закона отмечается, что это решение приведет «к более справедливому распределению бремени покрытия расходов, связанных с развитием дорожной инфраструктуры в стране», отмечает «ФедералПресс». Андрей Барышев указал, что многие граждане стали реже пользоваться транспортом на фоне эпидемиологической ситуации и ее последствий, поэтому «отмена транспортного налога является конструктивной мерой».

Отмечается, что она призвана «более справедливо распределить бремя финансирования расходов на строительство и ремонт дорог, исключить избыточное налогообложение отдельных категорий граждан».