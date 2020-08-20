Монахинь монастыря под Екатеринбургом переведут в другие обители

Екатеринбург, 20 августа. Монахини покинут Среднеуральский женский монастырь в связи с «кощунственными богослужениями». Об это распорядился митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

«Решением главы Екатеринбургской митрополии и Епархиального совета, в связи с захватом схимонахом Сергием Среднеуральского женского монастыря и совершением в обители кощунственных «богослужений», что делает невозможным там прохождение монашеского послушания, благословлено перевести насельниц женского монастыря в другие женские обители Екатеринбургской митрополии», — заявили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Также в епархии заявили, что священники, которые сейчас остаются в монастыре, должны покинуть обитель. Церковный суд Екатеринбургской епархии не станет лишать церковного статуса священников, которые были сторонниками схимонаха Сергия, хотя ранее сообщалось об обратном.