Федосеева-Шукшина объявила голодовку из-за развода с Алибасовым

Москва, 20 августа. Российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина почувствовала себя плохо после появления сообщений о разводе с музыкальным продюсером Бари Алибасовым.

Алибасов довел Федосееву-Шукшину до голодовки на фоне громких новостей. 81-летняя артистка не ест и плохо спит, рассказал источник, знакомый с ситуацией, «Собеседнику».

«От Бари она, конечно, такого не ожидала. Дочь Ольга переживает за маму, старается окружить ее максимальной заботой и вниманием», — сообщил источник.

Два дня назад появилась информация, что Бари Алибасов подал на развод с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Официальная причина —«неразрешимые противоречия». Бари Алибасов-младший прокомментировал Федеральному агентству новостей эту новость и подтвердил, что его отец больше не желает быть связанным узами брака с известной актрисой театра и кино.

Напомним, ранее он сообщил, что в начале лета на отца было совершено покушение на убийство. Тогда Бари Алибасов-младший нашел своего отца при смерти. Мужчина решил отправить Алибасова на лечение в психиатрическую больницу.