Варнава откровенно рассказала об интимной жизни с Хрусталевым

Москва, 20 августа. Российская телезвезда Екатерина Варнава рассказала о подробностях личной жизни и вспомнила о бурном романе с коллегой Дмитрием Хрусталевым. По словам звезды, она была полностью удовлетворена близостью во время отношений с телеведущим.

На данный момент Екатерину Варнаву и Дмитрия Хрусталева уже не связывает совместная деятельность — они трудятся на разных телеканалах и редко видятся. Однако раньше коллеги по шоу Comedy Woman были куда ближе, чем предполагали зрители — в 2012 году у артистов случился бурный, хотя и непродолжительный роман. В эфире YouTube-шоу «Я себя знаю» Варнава оценила даже половую жизнь с известным шоуменом.

«Я с Хрусталевым никогда не симулировала. Ни разу такого не было», — откровенно заявила знаменитость.

Однако у актрисы также был достаточно сомнительный опыт интимной близости. Звезда упомянула о том, что однажды во время полового контакта она просто заснула. Сон продлился несколько минут, и во время него процесс не останавливался. Почти сразу же после данного инцидента влюбленные расстались, и Варнава допускает, что неудачный секс мог сыграть свою роль в разрыве отношений.

В последнее время телезвезда на распространяется о своей личной жизни, однако известно, что в 2019 Варнава рассталась с танцором Константином Мякиньковым. Во время эфира звезда также рассказала о ежедневном употреблении алкоголя на карантине. Варнава отметила, что пристрастие к спиртному было вызвано одиночеством и несчастьем.

Однако вряд ли за личную жизнь телезвезды действительно стоит переживать. Варнава по-прежнему весьма привлекательна и периодически вызывает восхищение фанатов публикацией весьма откровенных фотографий.