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Лена Миро восстановила хронологию отравления Навального «кислотой»

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Лена Миро восстановила хронологию отравления Навального «кислотой»

Москва, 20 августа. Алексей Навальный мог употреблять наркотические вещества, чтобы быть «на одной волне» со своей потенциальной аудиторией, считает блогер Лена Миро.

В своем Telegram-канале Миро восстановила хронологию событий. Она напомнила, что сначала Навальный что-то пил в кофейне аэропорта «с плохим лицом», затем в самолете кричал, «пугая унитаз», а после основателя так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» увезли на скорой. Она объяснила, что Навальный мог увлекаться «кислотой».

«Ну, а почему бы и нет? С кислотной школотой нужно быть на одной волне», — добавила Миро.

В четверг Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Было принято решение экстренно посадить воздушное судно в Омске. Блогера скорая помощь госпитализировала в токсикологическое отделение города. Врачи поставили предварительный диагноз — наркотическое отравление из-за оксибутирата. По версии нарколога Олега Стаценко, Навальный мог отравиться психодислептиками.

Как сообщалось ранее, в штабе Алексея Навального не верят в то, что его могли отравить, а пресс-секретарь блогера Кира Ярмыш путается в показаниях. 

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