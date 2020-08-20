Варнава рассказала о курьезном происшествии во время секса с Хрусталевым

Москва, 20 августа. Блогер Лена Миро не может понять, за что Екатерина Варнава мстит бывшему возлюбленному. Актриса и телеведущая Варнава поделилась подробностями интимных отношений с Дмитрием Хрусталевым, с которым они когда-то встречались. Сейчас бывшие влюбленные редко вспоминают о прошлом, однако в эфире YouTube-шоу «Я себя знаю» Екатерина призналась, что в отношениях с Дмитрием она никогда не симулировала оргазм, однако в постели происходили и курьезные случаи.

Сегодня Варнава и Хрусталев работают на разных телеканалах и очень редко встречаются по работе. Однако свой телевизионный путь они начинали с совместных съемок в юмористическом шоу Comedy Woman. В 2012 году об отношениях пары заговорили в Сети, однако роман был недолгим.

«Я с Хрусталевым никогда не симулировала. Ни разу такого не было», — призналась Варнава.

При этом девушка заявила, что бывали в постели и курьезные происшествия. Так, Варнава умудрилась уснуть во время секса с Хрусталевым. В качестве оправдания своему поступку Варнава заявила, что только-только вернулась после тяжелых гастролей и нуждалась в отдыхе.

«Это продолжалось несколько минут. Потом я внезапно проснулась, а процесс оказывается не закончился», — рассказала Варнава.

Блогер Миро отреагировала на заявление Варнавы, заявив, что подобные откровения могут негативно отразиться на реноме популярного комика и ведущего Хрусталева.

«Интересно, за что это так мстит Катька лысому?», — написала Миро в своем Telegram-канале.

По ее словам, практически сразу после того инцидента пара рассталась, однако причина была в другом. Сегодня Екатерина неохотно комментирует свою личную жизнь. В минувшем году девушка рассталась с танцором Константином Мякиньковым после шести лет отношений.