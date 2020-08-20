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Глава МИД Польши Чапутович неожиданно ушел в отставку

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Глава МИД Польши Чапутович неожиданно ушел в отставку

Варшава, 20 августа. Глава польского МИД Яцек Чапутович написал 20 августа заявление об отставке с поста министра. Соответствующую информацию подтвердило внешнеполитическое ведомство Польши.

Напомним, что еще недавно польский политик занимался вопросами санкций ЕС против Белоруссии, встречаясь с коллегами из других стран. Он подчеркивал, что ограничения будут носить персональный характер. Чапутович заявил, что наказать необходимо тех, кто занимался организацией выборов в Белоруссии и отдавал приказы о применении силы к участникам митингов. 

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