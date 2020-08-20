Резко помолодевшую Долину сравнили с Началовой

Москва, 20 августа. Певица Лариса Долина готовит сюрприз своим поклонникам, об этом рассказала дочь артистки Ангелина Миончинская в Instagram.

Дочь певицы призналась, что находится в предвкушении грандиозного события, однако она не стала раскрывать подробности.

«Ох, что скоро будет ребята, слов нет! Пока больше ничего не могу сказать, но пушку ждите, как жду ее я», ― написала дочь Долиной.

Кроме того, девушка поделилась фото своей известной матери. На снимке с трудом можно узнать 64-летнюю певицу. Она выглядит не старше 35 лет. Не исключено, что резкое омоложение певицы – заслуга пластической операции. В кадре Долина предстала в объемной белой рубашке и джинсах.

Подписчики Долиной пришли в восторг от нового фото звезды. Они отметили, что певица выглядит шикарно. Некоторые даже усмотрели в ней сходство с Юлией Началовой.

«Так похожа на Юлию Началову», — написала akoladap.

«А Лариса Александровна в соку», — отметил selyutin_official.

«Очень красивая, талантливая, и чарующий голос, люблю», — призналась nataliasoloveva9803.

Ранее дочь Долиной показала необычное фото звезды. Певица предстала на снимке в домашнем образе. Долина отправилась с близкими на море на машине. В дорогу знаменитая певица выбрала комфортный образ – широкие штаны и растянутая футболка.