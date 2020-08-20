Соседов отреагировал на появление Лолиты в труппе театра

Москва, 20 августа. Известный музыкальный критик Сергей Соседов отреагировал на появление российской исполнительницы Лолиты Милявской в труппе театра «Модерн».

Ранее сообщалось, что театр «Модерн» одним из первых в Москве открыл новый сезон. В его труппу вошла певица Лолита Милявская, которая исполнит роль Агафьи Тихоновны в новом спектакле режиссера Юрия Грымова «Женитьба», напоминает «Культуромания».

«Думаю, это будет халтура», — высмеял Соседов Лолиту за желание стать актрисой.

Он считает, что участие Лолиты в постановках будет «унижением великой литературы и театра». Соседов считает, что «Лолита ни разу не Агафья Тихоновна». Музыкальный критик заметил, что Милявская «прекрасный, откровенный, искренний человек, хорошая певица».

«Но никак не Агафья Тихоновна. Лицо, фактура, сам типаж не ее», — объяснил свое мнение Сергей Соседов.

Ранее сообщалось, что певица Лолита Милявская находится в предынфарктном состоянии. Она призналась, что в роли актрисы пока ощущает себя, мягко говоря, не очень комфортно.