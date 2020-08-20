Юрист Ремесло не исключает наркозависимость Навального

Москва, 20 августа. Член Общественной палаты России Илья Ремесло скептически относится к версии об отравлении Алексея Навального.

Юрист Илья Ремесло в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» подчеркивает, что предположение об отравлении политика нуждается в тщательной проверке. Версия о том, что кто-то мог подстроить отравление в кофейне томского аэропорта, абсурдна. Илья Ремесло также обратил внимание, что вещество, которое обнаружили врачи в крови Навального используют любители психоделических наркотиков.

«Я видел несколько видеоматериалов, еще когда Навальный хотел выдвигаться в президенты в 2018 году, на которых оппозиционер выглядит, скажем так, не очень адекватно. Поэтому версию с наркотиками я бы не стал исключать. Все нужно проверять. Это вещество действительно используется наркоманами. И многие пользователи в Интернете утверждали, что Навальный в последнее время как-то странно выглядит», — рассказал Ремесло в беседе с изданием.

Самолет, на котором блогер сегодня вылетел из Томска, совершил экстренную посадку в Омске. На борту Навальному стало плохо, после посадки его госпитализировали в БСМП №1. Врачи считают, что Алексей Навальный мог отравиться оксибутиратом. Ранее нарколог Олег Стаценко прокомментировал, чем мог отравиться блогер.