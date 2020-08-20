Красов объяснил, как Киев хочет «обезглавить» руководство ДНР и ЛНР

Служба безопасности Украины стремится «обезглавить» руководство республик Донбасса за счет похищения или нейтрализации их лидеров. Киев проводит «нечистоплотную» политику в отношении Донецкой и Луганской народных республик. Об этом в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей заявил депутат Госдумы Андрей Красов.

Таким образом собеседник ФАН прокомментировал действия ФСБ России по предотвращению похищения одного из лидеров народного ополчения Донбасса сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ).

«В результате проведения спецоперации вскрыта и пресечена противоправная акция спецслужб Украины по похищению на территории России и насильственному перемещению на Украину гражданина Российской Федерации, одного из лидеров народного ополчения Донбасса, принимавшего активное участие в боевых действиях против ВСУ», —цитирует ТАСС сообщение ведомства.

В ФСБ также заявили, что организацией похищения занимались граждане Украины Андрей Байдала и Игорь Мищенко. Отмечается, что Байдала является внештатным сотрудником СБУ и Главного управления разведки министерства обороны Украины, а также известен как доверенное лицо 5-го управления департамента контрразведки СБУ под псевдонимом Швед. Похитители действовали по заданию и под общим руководством главы департамента контрразведки СБУ А. Руснака и руководителя 5-го управления ДКР СБУ А. Поклада.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов отметил, что СБУ ведет борьбу не только против граждан, проживающих на территории Донецкой и Луганской народных республик, но и против ее лидеров.

«У СБУ есть задача обезглавить руководство двух республик Донбасса, а поэтому идет подковерная борьба по нейтрализации и уничтожению ее лидеров. При этом все действия Киева происходят по указке со стороны. Последний случай говорит о нечистоплотности той политики, которую проводит Киев в отношении ДНР и ЛНР. Этот факт явно не поможет укреплению шаткого положения в отношениях между Россией и Украиной. По крайней мере, наши спецслужбы на территории Украины подобные действия не проводят», — пояснил Красов.

Кроме того, парламентарий подчеркнул, что жители Донбасса ведут кровопролитную борьбу за то, чтобы «голос их был услышан» руководством Украины. Однако Киев, по сути, проводит террористическую кампанию по «истреблению граждан» ДНР и ЛНР, говорит собеседник ФАН.

«Мы живем в XXI веке, но такие события в центре Европы до сих происходят, — с сожалением отметил депутат. — Очень печально, что западные страны — Франция и Германия — по-прежнему мало что делают для прекращения кровопролития на юго-востоке Украины. Они не принимают какие-либо действенные меры, чтобы руководство Украины усадить за стол переговоров и понудить к реальным практическим действиям с целью прекращения бойни в Донбассе».

Ранее глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук рассказал о планах по возвращению мирной жизни на юго-востоке страны. По словам первого президента Украины, сейчас необходимо переходить к конкретным шагам по мирному урегулированию в Донбассе.