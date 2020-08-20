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Медики нашли алкоголь в крови Навального

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Навальный мог употреблять алкоголь перед госпитализацией

Омск, 20 августа. Скандальный блогер Алексей Навальный мог употреблять алкоголь незадолго до госпитализации. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как стало известно телеканалу, анализы блогера показали вторичные признаки опьянения. Алкоголь мог вступить во взаимодействие с другим веществом, из-за чего и усугубилось состояние Навального.

О том, что блогер мог употреблять спиртное перед вылетом, стало известно и Telegram-каналу Life Shot. Авторы пишут, что накануне Навальный выпивал в одном из населенных пунктов Томской области приблизительно до 02.00 ночи. Уточняется, что при поступлении в больницу медики обнаружили в организме блогера 0,2 промилле алкоголя.

20 августа рейс Томск — Москва, на котором летел Алексей Навальный, экстренно приземлился в Омске, поскольку блогер якобы почувствовал себя плохо, напоминает Infox.ru. Навального доставили в токсикологическое отделение одной из омских больниц. Пресс-секретарь блогера Кира Ярмыш сообщила, что он впал в кому, пишет «ФедералПресс».

По мнению медиков, причиной состояния Навального мог стать оксибутират. Нарколог Олег Стаценко, комментируя госпитализацию блогера, рассказал о психодислептиках — веществах, из-за которых человек утраивает болевую чувствительность.

Источник: РЕН ТВ
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