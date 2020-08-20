Названы условия для получения пособия на детей

Москва, 20 августа. Пособие на детей от трех до семи лет стали начисляться россиянам с 17 августа. Однако есть ряд условий, которым должен соответствовать получатель, пишет iReactor.

Прежде всего, основным критерием для получения является статус семьи. Дополнительное пособие выплачивается нуждающимся, где доход на одного члена семьи ниже размера прожиточного минимума, установленного в конкретном российском регионе. В ее составе должен быть ребенок-дошкольник в возрасте от трех до семи лет.

Только такой категории граждан с 17 августа стали начисляться выплаты, равные половине размера минимального прожиточного минимума. Если ребенок младше или старше указанных возрастных рамок, то выплаты не полагаются. Например, малоимущая семья в Москве получит по 7600 рублей на ребенка.

Напомним, что в России к 1 сентября нуждающимся будут выплачены дополнительные пособия на детей. В Московской области люди получат деньги сразу за август и сентябрь.

В настоящее время сотрудники Минтруда активно работают с властями субъектов РФ для формирования списка семей, которые нуждаются в увеличении пособия. По имеющимся данным, размер выплаты может быть увеличен на 100%.