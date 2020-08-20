Хирург рассказал об осложнениях у Легкоступовой после пластики

Москва, 20 августа. Певица Валентина Легкоступова тяжело перенесла последнюю пластику, у нее были осложнения, сообщил ее хирург Владимир Плахотин.

Певица обратилась к хирургу в апреле, незадолго до свадьбы. Легкоступовой сделали блефаропластику, чтобы «омолодить» взгляд и избавить от оттеков. Плахотин рассказал, что у певицы были осложнения после пластики, она долго восстанавливалась. По мнению хирурга, причиной осложнения стали проблемы с сосудами.

«Как врач, оперировавший Валентину, хочу сказать, что после операции у нее были очень серьезные отеки, которые плохо заживали. У нее были очень плохие кровеносные сосуды», — рассказал хирург в студии «Пусть говорят».

Плахотин добавил, что их познакомил муж певицы Юрий Фирсов. С ним хирург знаком давно – они вместе участвовали в соревнованиях. На приемах певица все время говорила о своем муже, было видно, что Легкоступова влюблена в своего избранника.

«Она была невероятно обаятельной и привлекательной женщиной с необыкновенной аурой и харизмой. В ней не было совершенно никакого пафоса», — вспоминает Плахотин.

Легкоступова скончалась 14 августа на 54-м году жизни после хирургического вмешательства из-за внутричерепной гематомы. При этом 6 августа Легкоступова и ее супруг Юрий Фирсов были доставлены в наркологическую клинику. Позднее муж Легкоступовой сбежал из клиники, а Легкоступова впала в состояние комы, после чего была переведена в реанимацию. По словам Фирсова, она получила травмы, упав в ванной. Ранее дочь певицы Анетта Бриль назвала причину смертельной травмы.