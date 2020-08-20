Опубликовано видео задержания похитителей лидера ополченцев Донбасса

Москва, 20 августа. ФСБ России опубликовала видео задержания людей, пытавшихся похитить одного из лидеров народного ополчения Донбасса с территории РФ.

Как рассказали в российском ведомстве, попытка похищения была организована Службой безопасности Украины (СБУ). По предварительной версии, лидера народного ополчения планировали насильно вывезти из России. Личность мужчины пока не раскрывается.

ФСБ пресекла попытку похищения и задержала семерых человек. В ведомстве рассказали, что организовали и координировали похищение граждане Украины Андрей Байдала и Игорь Мищенко. К похищению привлекли членов российской ОПГ, которым пообещали за работу 200 тысяч долларов.

Отметим, что Байдала известен органам безопасности Донецкой Народной Республики (ДНР) как внештатный сотрудник СБУ и Главного управления разведки Минобороны Украины. В ДНР он является фигурантом ряда уголовных дел как организатор терактов в Донецке.