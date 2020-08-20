Родственники Легкоступовой запретили фанатам приходить на похороны певицы

Москва, 20 августа. Похороны внезапно умершей певицы Валентины Легкоступовой запланированы на 20 августа. У нее были тысячи поклонников, однако проводить ее в последний путь на Троекуровском кладбище у них вряд ли получится. Родственники певицы запретили им провожать ее в последний путь.

По имеющимся данным, организацией траурного мероприятия занимается дочь звезды Аннета. Родственники певицы намереваются сделать похороны закрытыми, что подразумевает отсутствие посторонних лиц.

Не исключено, что близкие не хотят, чтобы поклонники фотографировали исполнительницу в гробу и вообще видели ее в таком состоянии.

С мнением родни некоторые знаменитости не согласны. Художник Никас Сафронов подчеркнул, что исполнительница заслуживает достойные похороны. Ее любили многие, тысячи человек хотят с ней проститься. Он сожалеет, если у фанатов творчества певицы не получится «поаплодировать ей в последний раз».

Напомним, что смерть певицы наступила 14 августа — она так и не вышла из комы после операции.

По мнению врача одной из клиник Москвы Федора Ветрова, несмотря на травму головы, исполнительницу можно было спасти. Фатальной ошибкой стало промедление с ее госпитализацией.