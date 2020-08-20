Названы самые высокооплачиваемые вакансии для работы из дома

Москва, 20 августа. Работа в удаленном режиме — из дома — может быть хорошо оплачиваемой. Специалисты сайта «Работа.ру» составили подборку самых денежных вакансий в августе.

Компания, которая занимается производством смартфонов, ищет ответственного за создание stories. Хотя работа и носит сезонный характер — четыре месяца, но за каждый из них готовы заплатить 250 тысяч рублей.

Инженер автоматизированного тестирования может претендовать на зарплату в 175 тысяч рублей. За эти деньги он должен писать автоматизированные тесты, учить специфике работы своих коллег, проверять программы.

Специалист по подбору персонала даже в удаленном режиме может зарабатывать гораздо больше, чем средняя зарплата в стране. Опытному кадровику готовы платить от 150 тысяч рублей в месяц, пишет RT.

Почти такую же сумму в месяц может зарабатывать программист, который работает на платформе .NET.

Люди, которые умеют составлять лаконичную, понятную и грамотную техническую документацию, могут претендовать на зарплату от 120 тысяч рублей.

Отметим, что недавно была вакансия для digital-маркетолога с опытом работы от трех лет. Ему предлагалось работать удаленно по два-три дня в неделю. За это компания была готова платить 200 тысяч рублей, пишет «Ридус».