Американские эксперты предсказали РФ доминирование на мировом рынке зерна

Москва, 20 августа. Россия может стать лидером по экспорту пшеницы. Из-за засухи серьезно сократился урожай в Европе.

Эксперты Bloomberg пишут, что засушливая погода и ситуация с коронавирусом в Европе негативно сказываются на показателях урожая пшеницы. Так, во Франции, которая доминирует на зерновом рынке в Северной Африке и Египте, в этом году урожай зерна сократился вдвое.

«Аналитики мирового рынка зерна повышают оценки производства, так как сбор урожая продолжается, и ожидается, что он станет вторым по величине в России за всю историю. Страна уже продает зерно более чем в 100 стран и доминирует на ключевом египетском рынке, где в этом сезоне румынское и французское зерно пока остаются в стороне», — пишет издание.

Дефицита зерна на рынке не образуется. Долю европейских сельскохозяйственных предприятий займут поставщики из других стран. Так, североафриканский и египетский рынки заняла Россия, а на освободившиеся азиатские рынки может выйти Австралия. Там заявили об увеличении производства на 76%. Также рекордные показатели экспорта пшеницы может продемонстрировать Канада.

Министерство сельского хозяйства США прогнозирует, что экспорт российского зерна в этом году увеличится на 10%. Российские эксперты ранее отмечали, что из-за санкций и продуктового эмбарго удалось серьезно усилить производство пшеницы и занять лидирующие позиции в экспорте. Согласно прогнозу The National Interest, доля России на мировом зерновом рынке к 2028 году может составить 20%.