В S7 сообщили, что Навальный ничего не пил и не ел в самолете

Москва, 20 августа. Скандальный блогер Алексей Навальный, которого доставили в омскую больницу, ничего не ел и не пил на борту самолета. Об этом сообщили ТАСС в авиакомпании S7, рейсом которой летел блогер.

«Вскоре после взлета рейса S7 2614 Томск — Москва резко ухудшилось самочувствие одного из пассажиров — Алексея Навального. <…> На борту Алексей ничего не ел и не пил», — отмечается в сообщении.

В авиакомпании также рассказали, что экипаж самолета действовал в соответствии с инструкцией. Об инциденте тут же сообщили командиру воздушного судна, и он принял решение посадить лайнер в аэропорту Омска. Самолет дозаправился и вылетел в Москву.

Также в S7 отметили, что с Навальным летели два пассажира. Они приняли решение остаться в Омске.

По предварительным данным медиков, Навальный мог принимать оксибутират. Также ранее стало известно, что блогер более месяца сидел на антидепрессантах. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш при этом заявила, что блогер перед госпитализацией якобы выпил лишь чай. Отметим, что в штабе Навального не верят в возможное отравление блогера.

По словам нарколога Олега Стаценко, Навальный мог принять один из психодислептиков. Классическим представителем этой группы веществ является ЛСД.