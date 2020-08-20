Гаспарян назвал три странных совпадения в истории с отравлением Навального

Известный политолог Армен Гаспарян объяснил, что его настораживает в истории с госпитализацией блогера Алексея Навального. Ранее пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила, блогер находится в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, его состояние расценивается как тяжелое. Источник ФАН в правоохранительных органах рассказал, что, по предварительным данным, полученным от медиков, у Навального острое отравление оксибутиратом.

По мнению политолога, писателя и видеоблогера Армена Гаспаряна, история с госпитализацией Навального выглядит крайне подозрительно. Он назвал три странные с его точки зрения совпадения.

«Что касается нашего бьюти-блогера господина Навального, то в этой истории мне категорически не нравится все, — отметил Гаспарян в комментарии Федеральному агентству новостей. — Во-первых, эта история случилась незадолго до суда [над Навальным] по делу об оскорблении ветерана. А, как известно, у него условный срок еще не закончен. Соответственно, если он будет признан виновным, для него есть опасность, что следующий срок будет реальным».

Гаспарян также нашел аналог случившемуся с Навальным в позднесоветской истории.

«Второе. Все это очень сильно напоминает события сентября 1989 года. Молодые уже просто не в курсе, но тогда Бориса Николаевича Ельцина (в то время народного депутата СССР. — Прим. ФАН) некто сбросил с моста. Или не сбросил. Это тоже история очень темная. Расследование тогда показало, что вообще ничего не было. Но, тем не менее, Ельцин обвинил во всем Комитет государственной безопасности [КГБ] и лично руководство СССР, — напомнил Гаспарян. — Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш уже все это исполнила в различных интервью, которые она успела дать за те несколько часов, которые прошли с этого момента [с госпитализации Навального], и понаписала про все это в Twitter».

Особенно Гаспаряна настораживает начавшаяся шумиха в российских либеральных СМИ и на Западе, который готов подключиться.

«Третье. Мне категорически не нравится, что в момент, когда начитается вонь, что Россия не должна вмешиваться в дела Белоруссии, и все это с эдакой западной картинкой, с Навальным неожиданно что-то случается. И сразу же во всех транспарентных СМИ начинается вонь, что его отравили, что это «подлое КГБ», и так далее», — подчеркнул Армен Гаспарян.

Ранее стало известно, что самолет, летевший из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что находившемуся на борту Алексею Навальному стало плохо. Блогер был экстренно госпитализирован. По словам Киры Ярмыш, Навальный с утра пил только чай. Как считает нарколог Олег Стаценко, одиозный блогер мог отравиться психодислептиками.