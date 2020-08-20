Эксперты назвали самые чистые курорты на Черном море в России

Москва, 20 августа. Российские эксперты определили лучшие курорты на Черном море с чистыми пляжами. Перечень мест опубликован на портале для путешественников bilettutu.ru.

Авторы сайта утверждают, что туристам, которые хотят отдохнуть на побережье с чистой водой, следует присмотреться к малоизвестным поселкам и диким пляжам. В качестве примера эксперты привели поселок Витязево под Анапой. Там красивый широкий пляж с ровным пологим дном, на котором нет никаких водорослей.

Отмечается, что в пик сезона центральные пляжи всегда очень загружены, а частные участки берега, которые принадлежат пансионатам или отелям, всегда обустроены на порядок лучше.

В статье также указано, что к самым чистым курортам отнесли Кабардинку в Новороссийском районе. Там много диких и каменистых пляжей, которые больше придутся по душе взрослым. Берег посоветовали выбирать «подальше от центра», вблизи пансионатов или детских лагерей.

Авторы также обратили внимание на село Дивноморское возле Геленджика. Это место славится удивительно чистой водой.