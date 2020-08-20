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Эксперты составили рейтинг часто задаваемых вопросов на собеседованиях

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Эксперты составили рейтинг часто задаваемых вопросов на собеседованиях

Москва, 20 августа. Аналитики рассказали, какие вопросы чаще всего задают соискателям вакансий во время собеседований. Исследование провели сотрудники сервиса Superjob.

Вопрос, который возглавил рейтинг, касается опыта работы. По подсчетам экспертов, его задают 14% респондентов. На втором месте — вопросы о причинах увольнения и личных достижениях (их задают 6% работодателей). 

Еще 5% работодателей часто интересуются личными достоинствами и недостатками. Также нередко спрашивают о целях и мечтах, о желаемом уровне зарплаты и критериях идеальной работы. Работодатели начали интересоваться любимыми и нелюбимыми обязанностями потенциального работника, а также ожиданиями от новой работы, передает RT.

Кроме того, у соискателей иногда спрашивают о допущенных в работе ошибках, а также просят смоделировать ход действий в определенной рабочей ситуации.

Ранее специалисты сервиса «Работа.ру» провели исследование рынка труда и назвали вакансии с самыми высокими зарплатами в августе. К примеру, до 150 тысяч рублей в месяц предлагают руководителю отдела разработки веб-проектов с опытом работы от трех лет, фронтенд-разработчик с опытом от двух лет может рассчитывать на зарплату от 130 до 150 тысяч рублей.

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