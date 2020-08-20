Sohu: Российской экономике будет выгоден обвал доллара

Москва, 20 августа. Падение доллара может оказать положительное влияние на экономику России. Об этом пишет «ПолитРоссии», ссылаясь на китайское издание Sohu.

Нынешним летом американская валюта дешевеет относительно евро, золота и даже биткоина. Снижение составляет 4%. По заключению британских экономистов, это может привести к тому, что доллар, равно как и британский фунт, потеряет статус глобальной финансовой валюты.

«Многие люди убеждены, что приближается день, когда евро и юань будут опережать доллар, а турбулентность и катастрофическая экономическая ситуация в США продолжат ухудшаться», — говорится в источнике.

Эксперты ссылаются на российскую экономику как на положительный пример готовности к краху доллара. Главным критерием называется планомерное снижение доли доллара в резервах страны. По состоянию на сентябрь прошлого года она составляет 24%, и падение доллара относительно других валют нанесет некоторый ущерб экономике. Однако выгода компенсирует эти потери. В первую очередь это связано с повышением цены на нефть и другое сырье. Практика показывает, что при снижении роли доллара цена на черное золото растет. Так было в 2012 году, когда цена на баррель нефти превышала 110 долларов.

«Для российского рубля это будет довольно нейтральное событие, так как большинство экспортных контрактов заключается в долларах или евро. Валюте РФ важна не позиция доллара по отношению к мировым валютам, а цены на нефть и другие энергоносители», — заключают авторы статьи.

Ранее аналитики назвали доллар США наиболее надежным активом для сохранения сбережений в период кризиса. Резкое падение доллара считают запланированным, для увеличения привлекательности сделок. Однако остается риск, что распродажа валюты может обернуться крахом для американского доллара. В качестве «валюты-убежища» также называются швейцарский франк и японская иена, динамика которых не меняется.