Федоров призвал выяснить, что скрывает окружение «отравившегося» Навального

Москва, 20 августа. Окружение Алексея Навального сразу стало скрывать, что употреблял блогер перед госпитализацией, и данный факт не может не настораживать. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Евгений Федоров в комментарии Федеральному агентству новостей.

«Настораживает, что окружение Навального сразу стало что-то скрывать относительно того, что он употреблял. Сначала говорили, что только чай, потом выяснилось, что еще был энергетик, но это скрыли. Это говорит о том, что окружение Навального точно знает, что имело место что-то, о чем общественность не должна знать», — сказал парламентарий.

По мнению Федорова, соратники скандального блогера выстраивают определенную линию поведения, стараясь не акцентироваться на употреблении Навальным каких-то продуктов, чтобы это попало в сферу внимания общественности и не стало темой обсуждения.

«Тут надо разбираться, что именно они скрывают и почему довели ситуацию до таких последствий», — подчеркнул депутат.

Кроме того, Евгений Федоров оценил вероятность преднамеренного отравления Навального.

«Эта версия изначально просто несостоятельная. Это никому не нужно, думаю, что такое просто невозможно», — подытожил парламентарий.

Напомним, 20 августа самолет с Навальным на борту совершил экстренную посадку в Омске, поскольку блогер якобы почувствовал себя плохо. Навального госпитализировали в токсикологическое отделение. По предварительным данным медиков, Навальный употреблял оксибутират. При этом пресс-секретарь блогера Кира Ярмыш утверждает, что перед госпитализацией Навальный якобы пил только чай.

Ранее источник Федерального агентства новостей в так называемом «Фонде борьбы с коррупцией» (ФБК, признан в России иноагентом) сообщил, что Алексей Навальный уже больше месяца принимает антидепрессанты.