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Red Wings может получить 30 невостребованных Superjet 100

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Red Wings может получить 30 невостребованных Superjet 100

Москва, 20 августа. Ростех передаст 30 невостребованных самолетов Sukhoi Superjet 100 подконтрольному госкорпорации перевозчику Red Wings. Об этом сообщили два источника РБК, близких к Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), а также топ-менеджер авиакомпании, эксплуатирующей SSJ.

Red Wings получит часть партии из 59 SSJ-100, от которых отказались иностранные авиаперевозчики. Самолеты будут передавать в течение нескольких лет.

Среди невостребованных лайнеров есть те, которые недопоставили мексиканской авиакомпании Interjet — перевозчик выкупил 22 самолета из 30 заказанных. Источник уточнил, что стоимость одного SSJ-100 из тех, которые получит Red Wings, может составлять до 30 миллионов долларов.

Оставшиеся 29 самолетов из партии невостребованных лайнеров отойдут другим российским авиакомпаниям: 22 SSJ-100 получит «Аэрофлот», остальные семь — «Азимут» и «Якутия». Отметим, что в Red Wings сообщение о поставке комментировать отказались.

Источник: РБК
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