Источник в ФБК: Навальный уже месяц сидит на антидепрессантах

Москва, 20 августа. Скандальный блогер Алексей Навальный, которого ранее доставили в омскую больницу, больше месяца принимал антидепрессанты. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей в так называемом «Фонде борьбы с коррупцией» (ФБК, признан в России иноагентом).

«Алексей больше месяца сидел на антидепрессантах. [Пресс-секретарь блогера Кира] Ярмыш даже несколько раз говорила ему притормозить. Но он говорил, что в последнее время слишком много всякой фигни навалилось», — рассказал источник.

Напомним, ранее рейс из Томска в Москву, на котором летел Навальный, совершил экстренную посадку в Омске. Утверждается, что блогеру стало плохо на борту из-за отравления. Ярмыш сообщила, что перед госпитализацией Навальный пил чай. По другим данным, блогер мог выпить банку энергетического напитка. Медики при этом сообщили, что причиной отравления Навального мог стать оксибутират.