Эксперт назвал способы узнать геопозицию при выключенном смартфоне

Москва, 20 августа. Существует несколько способов определить геолокацию человека, если даже его смартфон выключен, рассказал руководитель группы поддержки продаж сетевых решений компании «Инфосистемы джет» Дмитрий Каросанидзе.

По его словам, даже если отключить на телефоне геолокацию, то это не гарантирует полное отсутствие возможности отследить местоположение. Это возможно лишь в том случае, если из устройства вытащить батарею, однако этого сделать с современными гаджетами нельзя, отметил эксперт.

Он пояснил, что «смартфон передает данные не только при отключенной геолокации, но и в выключенном состоянии». Эксперт назвал способы узнать геопозицию, даже если телефон выключен.

«Он продолжает взаимодействовать с сетью и передавать информацию о местонахождении пользователя и силе сигнала от разных базовых станций. Эти данные попадают как к производителям устройств, так и к сотовым операторам — у них есть все возможности контролировать, где находится аппарат», — отметил Дмитрий Каросанидзе.

Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко ранее рассказал, что удаление ненужных и тяжелых приложений на смартфоне, которые могут работать в фоновом режиме, поможет ускорить работу гаджета. По его словам, «тормозить» могут и современные устройства, независимо от их операционной системы.