СК возбудил уголовное дело против депутата Мосгордумы от КПРФ

Москва, 20 августа. Следователи возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере против депутата Мосгордумы от КПРФ Олега Шереметьева. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ Следственного комитета РФ по Москве.

По версии следствия, Шереметьев с ноября 2019 года по февраль 2020 года каждый месяц предоставлял в аппарат Мосгордумы документы о премировании своего помощника. Суммы премий, указанных в документах, составляли от 350 до 600 тысяч рублей.

Как утверждает следствие, в документах содержались заведомо ложные сведения о том, что помощник Шереметьева выполнял некие важные и сложные задания. Предполагается, что в действительности депутат от КПРФ присваивал денежные средства и распоряжался ими по своему усмотрению.

«Своими действиями он причинил материальный ущерб бюджету города Москвы в размере более двух миллионов рублей», — уточнили в пресс-службе.

В настоящее время следственные действия продолжаются, решается вопрос об избрании меры пресечения и о задержании подозреваемого. Шереметьеву грозит лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.