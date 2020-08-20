«Калашников» разрабатывает новый ручной пулемет для Минобороны

Москва, 20 августа. Концерн «Калашников» приступил к разработке нового ручного пулемета по заказу Минобороны РФ. Об этом рассказал гендиректор концерна Дмитрий Тарасов в интервью РИА Новости.

«В результате войсковой эксплуатации опытной партии пулеметов РПК-16, в том числе их боевого применения, Минобороны смогло уточнить требования к данному виду оружия», — отметил Тарасов.

Гендиректор уточнил, что до этого «Калашников» занимался разработкой РПК-16 в инициативном порядке, однако теперь работа ведется в рамках оборонного госзаказа.

Также Тарасов сообщил, что прототип пулемета получил название РПЛ-20. Увидеть изделие можно будет на форуме «Армия-2020». Гендиректор «Калашникова» отметил, что работа над РПК-16 позволила сотрудникам концерна овладеть новыми компетенциями и убедить Минобороны в потенциале своих конструкторов.

«Калашников» презентовал РПК-16 несколько лет назад. Отличительная особенность пулемета — возможность вести стрельбу сразу из двух источников патронов. РПК-16 способен производить до 700 выстрелов в минуту.

Ранее стало известно, что концерн «Калашников» собирается представить первое в России смарт-ружье. Новинку также можно будет увидеть на форуме «Армия-2020». Ружье получило возможность синхронизироваться с мобильными устройствами.