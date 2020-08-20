Названа возможная причина отравления Навального

Омск, 20 августа. Блогер Алексей Навальный, которого экстренно госпитализировали в Омске, мог отравиться энергетическим напитком. Об этом сообщил Telegram-канал Life Shot со ссылкой на свой источник.

«По данным нашего источника, Навальному стало плохо после того, как он выпил банку энергетика. По крайней мере, так врачам сказал «сопровождающий его человек» (судя по всему, его пресс-секретарь Кира Ярмыш)», — написали авторы канала.

При этом в своем Twitter Ярмыш утверждает, что перед госпитализацией блогер пил только чай. Также пресс-секретарь Навального написала, что его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как сообщил источник Федерального агентства новостей, сейчас Навальный находится в токсикологическом отделении БСМП №1 города Омска. Предварительно состояние блогера оценивается как тяжелое.

Напомним, Навальному стало плохо на борту самолета, выполнявшего рейс из Томска в Москву. Воздушное судно пришлось экстренно посадить в Омске из-за токсического отравления блогера.