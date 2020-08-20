Ефремов уничтожает остатки своего человеческого достоинства. Колонка Голоса Мордора

Линия защиты Михаила Ефремова медленно превращается то ли в высокотехнологичный голливудский боевик, то ли в семинар по магии и эзотерике. Адвокату Эльману Пашаеву впору менять свой имидж, снять строгий костюм и надеть что-либо более подходящее. Например, костюм Дарта Вейдера или черную мантию с серебряными звездами. И чтобы в руках обязательно был магический жезл.

Шутки шутками, но совершенно простое и понятное дело, в котором все кристально ясно, пытаются превратить в какой-то дешевый балаган. В принципе, так было и с самого начала, но тогда сохранялись хотя бы какие-то приличия. Теперь же, судя по всему, у адвоката Эльмана Пашаева и у его подзащитного Михаила Ефремова тормоза сорвало напрочь. Уже все привыкли к тому, что Пашаев постоянно оскорбляет семью Сергея Захарова, причем зачастую не стесняясь в выражениях, никакого особого шока не вызвало и исполнение Михаилом Ефремовым роли больного с инсультом — прошло всего-то пару дней, и Михаил бегает по лестницам горным козликом, как будто бы ничего и не было, но то, что происходило сегодня — по настоящему потрясает воображение.

Когда-то Эльман Пашаев заявлял о том, что у него есть такие данные и свидетельства ДТП с участием Ефремова, которые могут вызвать самую настоящую сенсацию. Оказалось, что сенсацией это может быть только на одной из передач канала РЕН ТВ, одной из тех, где правдиво рассказывают о рептилоидах, инопланетянах, снежных людях и прочих непознанных чудесах Вселенной. Сегодня следствию были представлены шокирующие сведения и свидетельства, которые ясно говорят о том, что Михаил Ефремов невиновен. Просто как агнец. А все, что произошло — либо результат какого-то заговора, либо вмешательство нечистой силы, либо какие-то необъясненные природные аномалии.

Совершенно замечательно выглядит экспертное заключение о том, что автомобилем Михаила Ефремова, могли управлять со спутника, или со смартфона. Вот какие-то злодеи, возможно даже из кровавой гэбни, перехватили управление и вывели Grand Cherokee на встречную полосу, где он и врезался в фургончик Сергея Захарова. Прекрасная версия, достойная аплодисментов. И самое главное — абсолютно актуальная, учитывая всеобщую цифровизацию. На самом деле, наверное, нет ничего сложного в том, чтобы со специального спутника, перехватить управление автомобилем и заблокировать рулевую колонку. Да и спутник, наверное, запустили специально для этой цели. А может и вправду — просто смартфон. Возможно злоумышленники ехали где-то рядом и управляли машиной Ефремова как в видеоигре. Эта версия прекрасна всем, кроме одного. Она не объясняет, как пьяный до невменяемости Ефремов оказался за рулем собственного автомобиля. Но и это можно объяснить. Чипировали или загипнотизировали и таким образом, заставили сесть за руль.

Еще одна замечательная версия случившегося — Ефремов мог попасть в ДТП из-за неких сгустков энергии. Вот лично я — абсолютный сторонник этой версии и полностью ее поддерживаю. И легко могу это объяснить. Ефремов был пьян? Был. А что такое алкоголь? Это высококалорийное топливо, а топливо — это энергия. Вот и в кровеносной системе Ефремова в тот день было очень много именно таких энергетических сгустков, которые, разумеется, сильно влияли на его поведение. Так что технически, эта версия — самое оно. Только вот не знаю, насколько она поможет оправдать Ефремова. Мне лично кажется, что не сработает.

И не сработает вообще ничего, чтобы там не выдумал хитромудрый Пашаев с разрешения своего клиента. Потому что, как я уже писал, все совершенно очевидно. И можно было обойтись даже без видео, где сразу после ДТП Михаила Ефремова вытаскивают с водительского места. Удивительно только одно — реакция на все происходящее Михаила Ефремова и тех, кто его поддерживает. Я не о тех придурках, во главе с Джигурдой, что устраивают цирк буквально перед каждым заседанием суда. Я говорю о друзьях Ефремова и его близких, которые почему-то терпят всю эту ложь и подлость. И никто из них ничего не высказывает Ефремову в лицо. Более того, находятся даже свидетели защиты из этих самых друзей, которые на голубом глазу рассказывают о том, что Ефремов не алкоголик и никогда пьяным за руль не садился. Причем один из этих свидетелей — человек с очень известной и громкой фамилией. Его отцу явно было бы стыдно.

Михаилу Ефремову и тем, кто содействует в попытках отмазать его от правосудия, бесспорно удается только одно — показать, что никакого дна в собственном расчеловечивании нет. Как будто бы эти люди не понимают, что даже тюрьма — она всего лишь на несколько лет, и выйти из нее можно вполне человеком, просто признав свою вину и приняв неизбежное. Ничего страшного в этом нет. Гораздо страшнее потерять лицо и всяческое уважение. Но похоже, что Ефремов настолько малодушен, что готов на все, лишь бы избежать наказания. Вплоть до потери остатков человеческого достоинства.