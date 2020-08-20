Официальный представитель ЛНА рассказал об обстановке в Ливии

Бенгази, 20 августа. Официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА), генерал-майор Ахмад Мисмари заявил, что силы ЛНА обеспечены всем необходимым и отлично подготовлены. С соответствующим заявлением он выступил на пресс-конференции в Бенгази.

Официальный представитель ЛНА подчеркнул, что силы армии обеспечены всем необходимым и отлично подготовлены. Покрытие всей территории Ливии обеспечивают средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ). ВВС на постоянной основе ведут в ливийском воздушном пространстве разведывательные операции. ВМС ЛНА смогли установить на важных позициях системы береговой обороны, чтобы не допустить нарушения территориальных вод государства и обеспечить их защиту.

«Отдельно хочу отметить важную роль других управлений, таких как медицинское управление, управление разведки, части обеспечения и снабжения. Все они также играют весьма важную роль и контролируют все пути снабжения в зоне боевых действий, выполняя задачи в любых условиях, будь то во время наступления или обороны», — подчеркнул Мисмари.

По словам Мисмари, с прошлой недели в районе Сирта не проходило ни одной военной операции. Разведка района проводится в постоянном режиме. Главный оперативный штаб следит за обстановкой по всей территории Ливии, собирая информацию с развернутых по всем военным округам оперативных штабов. В конце каждого дня подробный доклад ложится на стол главнокомандующему ЛНА.

Представитель ЛНА отметил, что противник продолжает скапливать силы в районе аль-Кардахии, Абу Курайна и Вади Замазам. Время от времени наблюдаются передвижения отдельных частей и подразделений, в том числе бронетехники.

«Турция продолжает попытки закрепиться в этом районе, используя свое современное оружие. Порты Триполи, Мисураты и Хомса стали основными портами турецких вооруженных сил, которые поддерживаются Катаром в финансовом и военном плане», — сообщил официальный представитель ЛНА.

Мисмари заявил о готовности к противостоянию «с кем бы то ни было» и спасению Ливии. По его словам, главнокомандующий ЛНА 18 августа от имени ливийского народа издал приказ об откачке нефти из хранилищ и нефтепродуктов их нефтеналивных портов и их отправке танкерами за рубеж. Мисмари подчеркнул, что речь идет о большом количестве нефтепродуктов, которые будут экспортировать по контрактам, подписанным до принятия решения о закрытии нефтяных месторождений племенами. Открытия нефтяных месторождений не будет.

Официальный представитель ЛНА также отметил, что на востоке Сирта наблюдается «небывалый приток беженцев» — он считает, что «настоящая Ливийская армия» должна войти в эти районы и сделать их безопасными.

«На данный момент мы наблюдаем небывалый приток беженцев на востоке Сирта. Они бегут с востока Мисураты, и необходимо, чтобы настоящая Ливийская армия вошла туда, и сделала эти районы безопасными. В чьих интересах они хотят сделать Сирт демилитаризованной зоной? Демилитаризованная зона должна быть там, где идет конфликт и борьба. Район Триполи как раз и является таким, оттуда десятки тысяч беженцев, там находятся государственные организации. Поэтому Триполи должен стать демилитаризованной зоной, а не Сирт и аль-Джуфра. А кто получит выгоду от демилитаризованной зоны в Сирте?» — говорит он.

По словам Мисмари, в настоящее время силы противника все дальше проникают в страну, используя июньское перемирие, в то время как мировое сообщество продолжает смотреть на это сквозь пальцы.

«Все эти разговоры о демилитаризованной зоне в Сирте служат лишь для того, чтобы без боя получить этот район, но Главное командование ответственно заявляет, что не отойдет ни на шаг от своих позиций в городе Сирт, будет оставаться в полной боевой готовности и никогда не сдаст город захватчикам», — утверждает генерал-майор ЛНА.

В заключение официальный представитель армии Хафтара добавил, что Мисурата стала базой управления Турции, где хранится оружие и проходят обучение боевики — сейчас они дошли до морского порта в Хомсе. Ахмад Мисмари напомнил, что там находится самая крупная военно-морская база в стране с серьезной инфраструктурой, предназначенная не только для стоянки военных судов, а также для хранения оружия, в том числе и под землей.