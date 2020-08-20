Замглавы МВД оказался самым богатым силовиком России

Москва, 20 августа. Заместитель министра внутренних дел России Виталий Шулика оказался самым богатым силовиком страны с задекларированным доходом за 2019 год в 26,7 миллиона рублей. Декларация о доходах опубликована на сайте ведомства.

В собственности у генерал-лейтенанта полиции находятся четыре участка совокупной площадью 4,2 тысячи квадратных метров, а также три квартиры, жилой дом и автомобиль Suzuki Grand Vitara.

В 2018 году замглавы МВД задекларировал немногим более четырех миллионов рублей. Имущество Шулики за прошлый год не изменилось. По данным РБК, доходы замминистра за предыдущий год были самыми большими среди руководства силовых ведомств России.

Виталий Шулика стал замглавы МВД в декабре 2017 года. Ранее он возглавлял управление оперативно-разыскной информации МВД и был замначальника управления «П» антикоррупционного главка министерства.

На втором месте по величине задекларированных доходов среди силовиков оказался заместитель руководителя Главного военного следственного управления СК Сергей Бедин с показателем в 19 млн рублей. Третьим в рейтинге оказался занимавший в 2019 году должность замруководителя Дальневосточного следственного управления СКР на транспорте, ныне замглавы прокуратуры ЯНАО Александр Демин. Она задекларировал 16,7 млн рублей.

Ранее о своих доходах за 2019 год отчитались члены Совета Федерации и депутаты Государственной думы. Трое парламентариев заработали за год свыше миллиарда рублей. Самый большой доход традиционно задекларировал член комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Пономарев. Среди депутатов Госдумы, в свою очередь, лидирует Григорий Аникеев.