Аналитики Morgan Stanley назвали лучшую «валюту-убежище» для сбережений

Москва, 20 августа. Аналитики Morgan Stanley назвали лучшей «‎валютой-убежищем» (наиболее надежным активом для сохранения сбережений в период кризиса) доллар США. Об этом сообщает CNBC.

Доллар 18 августа упал по отношению к корзине других мировых валют до 27-месячного минимума. Но экономисты считают, что американскую валюту делают более привлекательной для сделок кэрри-трейд низкие ставки в США.

Такая торговая стратегия предполагает, что ради получения процентной разницы инвесторы занимают в валюте с низкой доходностью для вложений в высокодоходные активы. В период неопределенности они могут реализовать высокодоходные активы и вернуть заемную валюту, что, в свою очередь, может ее укрепить.

Тем не менее, некоторые аналитики считают риском для доллара политическую неопределенность в США.

«Чем дольше сохраняется такая ситуация, тем выше опасность того, что распродажа доллара может обернуться разгромом», — подчеркивают экономисты.

Аналитики Morgan Stanley также отметили, что хотя швейцарский франк и японская иена остаются валютами-убежищами, их динамика меняется.

Ранее газета «Известия» сообщила, что август традиционно считается не лучшим месяцем для российского рубля. Рубль ослаб в начале августа до минимумов с мая, но немного отыграл падение после новостей об одобрении российской вакцины от коронавируса. Однако доллар остается на высоком уровне, тогда как реально должен стоить чуть больше 60 рублей, считают в издании.