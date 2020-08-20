Иммунолог назвал тех, кому нельзя прививаться от COVID-19

Москва, 20 августа. Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, при каких состояниях организма и кому нельзя делать прививку от коронавируса. Интервью со специалистом публикует радио Sputnik.

Массовая вакцинация от COVID-19 в России должна начаться примерно через месяц. Она будет добровольной. Однако вакцинировать будут не всех. По словам Жемчугова, существуют состояния, при которых прививку делать нельзя.

Ограничения будут схожи с накладываемыми перед прививкой от гриппа, отметил иммунолог. Вакцинироваться, в частности, ни в коем случае нельзя больным людям с температурой серьезно выше 37 градусов.

Также прививку не нужно делать тем, кто употреблял алкоголь незадолго до прихода в медкабинет. Вакцина может среагировать на него таким образом, что «человеку не будет хорошо». Специалист считает, что пить не следует за 10-12 часов или за сутки до вакцинации в зависимости от того, как у человека работает печень.

Жемчугов отметил, что испытывающие сомнения люди перед любой прививкой могут задать врачам вопросы. Иммунолог посоветовал не стесняться этого.

«Когда вы приходите в кабинет на вакцинацию, надо быть с открытыми глазами и ничего не стесняться. Надо спросить срок годности вакцины, надо посмотреть температуру в холодильнике, где она хранится. В холодильнике должно быть не выше плюс четырех градусов», — рассказал врач.

Специалист также рекомендовал обратить внимание на то, надел ли доктор перчатки, и проверить, точно ли он использует одноразовый шприц. Жемчугов подчеркнул, что вакцинацию должен делать врач, а не медсестра.

«Такие вот вещи надо заранее прочитать на сайте Роспотребнадзора и Минздрава, а потом не стесняться и требовать того, чтобы все было так, как должно быть», — заключил Жемчугов.

Россия стала первой страной, зарегистрировавшей вакцину против коронавируса нового типа. Препарат создали в Центре имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Его серийное производство начнется в ближайшие две недели на заводе «Биннофарм» в Зеленограде.

В первую очередь, параллельно с проведением третьего этапа исследований вакцины прививаться от коронавируса будут медицинские работники, сообщает со ссылкой на Минздрав РФ газета «Известия». Также препарат получат входящие в группу риска граждане.