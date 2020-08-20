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Болтон заявил, что Трамп считал Украину частью России

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Болтон заявил, что Трамп считал Украину частью России

Вашингтон, 20 августа. Бывший советник президента США Джон Болтон заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп считал Украину частью России. Соответствующее заявление он сделал в интервью австрийскому телеканалу Puls 24.

Болтон поделился воспоминаниями о том, как неоднократно объяснял президенту США, почему после Второй мировой войны оказался разделен Корейский полуостров. По мнению экс-советника, похожая проблема у его бывшего начальника была со знаниями о России и Украине.

«Я думаю, что частично у него была такая же проблема, когда речь шла об Украине. Он считал, что это в принципе тоже часть России», — отметил бывший советник Трампа.

Болтон был советником действующего президента США по национальной безопасности с апреля 2018-го по сентябрь 2019 года. Трамп заявлял, что причиной отставки советника стало «категорическое несогласие» с его предложениями.

В своей книге «Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома» Болтон также писал, что президент Сирийской Арабской Республики (САР) Башар Асад спас американского лидера, отказавшись проводить переговоры по вопросу освобождения находящихся в Сирии американцев.

По его словам, обсуждения роли США в Сирии осложнялись постоянным желанием главы государства позвонить сирийскому коллеге «по поводу американских заложников». Сам Болтон и госсекретарь США Майк Помпео считали это нежелательным, отметил бывший советник президента.

Болтон подчеркнул, что Трамп был в ярости, когда ему сообщили об отказе САР проводить переговоры. Президент США потребовал, чтобы американцев освободили в течение недели, поделился воспоминаниями бывший советник главы государства.

Источник: Puls 24
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