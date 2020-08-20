Россиянка рассказала, как пережила женское обрезание в детстве

Москва, 20 августа. Пережившая так называемое женское обрезание в детстве россиянка рассказала, что операция на половых органах проходила без анестезии и дезинфекции. Своей историей на условиях анонимности женщина поделилась в интервью изданию «Лента.ру».

«Никакой операционной, само собой. Домашние условия, какой-то предбанник, чтобы ничего не испачкалось, если кровь — никакой дезинфекции, перчаток, спирта или стерильных инструментов. Простые хозяйственные ножницы. Никакого обезболивающего или анестезии. Перевязки нет. Тело заживает, как может», — сообщила женщина.

По словам россиянки, ее держали за руки и за ноги две женщины. Они же били девочку, чтобы та не поднялась.

Женщина призналась, что после операции несколько дней не могла говорить от боли. Позже россиянка узнала, что во время операции ей отрезали часть головки клитора. Женщина подчеркнула, что для нее эта калечащая процедура стала большой психологической травмой. Обрезание повлияло на ее отношения с мужем, и брак закончился разводом.

В мае женщина обвинила гинекологов ингушской клиники в проведении операции по женскому обрезанию ее девятилетней дочери. Девочка родилась после развода родителей, около года назад переехала к отцу. На следующий день после прибытия в Ингушетию она оказалась в гинекологическом кресле.

Мать девочки уверена, что операция была проведена по инициативе ее отца. Женщина пояснила, что бывший супруг во время брака ее также заставил сделать обрезание. После тревожных новостей она забрала свою дочь у отца.