Ефремов осадил адвоката потерпевшей стороны на заседании суда

Москва, 20 августа. Актер Михаил Ефремов на заседании суда о смертельном ДТП сделал замечание адвокату потерпевшей стороны Александру Добровинскому. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, инцидент произошел в ходе допроса свидетеля стороны защиты, актрисы Татьяны Беркович. Артистку спросили о зависимостях Ефремова, защитник семьи погибшего с представителями засмеялись. На это отреагировал артист.

«Чего вы смеетесь, человек погиб!» — осадил адвоката Ефремов.

После этого допрос свидетеля продолжился.

Вечером 8 июня Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади в Москве и врезался в фургон Lada. По данным СМИ, артист находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения Водитель отечественной машины Сергей Захаров после аварии скончался в больнице. В отношении артиста было возбуждено уголовное дело, ему грозит до 12 лет тюрьмы.

На одном из заседаний суда по делу о смертельном ДТП адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что доказательств того, что за рулем был лично Ефремов, нет. Сам же артист заявлял, что не может признать себя виновным, поскольку не помнит тот вечер.

Во вторник состоялось очередное заседание по рассмотрению дела о смертельной автокатастрофе. Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев раскрыл «козырь», о котором говорил до начала судебных заседаний.

По словам юриста, у него есть некий тайный свидетель, который сможет доказать невиновность Ефремова. Он обратился к суду с просьбой дать день перерыва, поскольку свидетелю «нужен один день на дорогу, чтобы добраться в Москву». Однако судья не стала переносить заседание, назначив его на 19 августа.