Поступления в бюджет ПФР выросли за первое полугодие на 15,3%

Москва, 20 августа. Поступления в бюджет Пенсионного фонда РФ (ПФР) за январь — июнь текущего года составили 4,84 трлн рублей что больше показателя аналогичного периода 2019 года на 15,3%. Об этом со ссылкой на данные Счетной палаты сообщает ТАСС.

«Всего в бюджет ПФР за январь — июнь 2020 года поступило 4 840 549,07 млн рублей, или 54,2% прогнозируемого объема доходов. Это на 641 786,06 млн рублей, или на 15,3%, больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. При этом рост доходов происходил за счет поступлений средств из федерального бюджета», — отмечают авторы аналитической записки ведомства.

При прогнозируемом дефиците в 209 млрд рублей бюджет ПФР за первое полугодие текущего года исполнен с профицитом в 46,3 млрд рублей.

По данным Счетной палаты, в бюджет ПФР поступило из федерального бюджета 2,2 трлн рублей. Это на 38,2% больше, чем за такой же период 2019 года. В доходах ПФР доля данных средств увеличилась с 38,2% в первом полугодии прошлого до 45,8% в первом полугодии текущего года.

Межбюджетные трансферты на выплату страховых пенсий запланированы на 2020 год в объеме 1,7 трлн рублей, что меньше, чем в 2019 году, на 203 млрд рублей. В первом полугодии в бюджет ПФР поступило 50,4 % объема этих межбюджетных трансфертов (858,5 млрд рублей).

Ранее стало известно, что негосударственные пенсионные фонды (НПФ) проиндексировали пенсии ниже показателей Пенсионного фонда России (ПФР).