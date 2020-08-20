Эксперт Роскачества рассказал, на звонки с каких номеров нельзя отвечать

Москва, 20 августа. Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов рассказал, на звонки с каких номеров нельзя отвечать. Советами эксперт поделился с агентством «Прайм».

По словам Куканова, сам факт ответа на звонок не причинит вреда. Но если называть мошенникам свои банковские данные, коды из СМС и CVC-коды, те смогут воспользоваться ими в своих целях.

«Злоумышленники с помощью специальных сервисов IP-телефонии могут подменять номер, который будет выглядеть как номер вашего банка. Чтобы застраховаться от этого, рекомендация одна – при малейших подозрениях прерывайте разговор и самостоятельно перезванивайте по номеру, указанному на обратной стороне карты», — подчеркнул Куканов.

Кроме того, эксперт советует не перезванивать на незнакомые номера телефонов, особенно на городские, короткие, с кодом, отличным от +7 и начинающимся на 8-809 (номера для оказания платных услуг). Мошенники могут стимулировать жертву перезвонить им, сбрасывая звонок сразу после вызова.

По словам специалиста, проверить, кому принадлежит номер, можно используя приложения-определители номеров. Куканов отметил, что база определителя пополняется благодаря обратной связи пользователей. Злоумышленники звонят большому количеству людей, поэтому, как правило, их номер быстро оказывается помечен, как вредоносный.

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