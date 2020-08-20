Вице-премьер Хуснуллин сделал прививку от коронавируса

Москва, 20 августа. Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин сделал прививку от COVID-19. Об этом чиновник сообщил в микроблоге Twitter.

«Мне сделали прививку от ковида, но меры предосторожности надо всем соблюдать!» — поделился Хуснуллин.

Ранее директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что массовая вакцинация от коронавируса в России начнется примерно через месяц.

Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса 11 августа. Об этом объявил президент РФ Владимир Путин. Препарат назвали «Спутник V». Он успешно прошел испытания и доказал свою безопасность. У участников тестирования был выработан стойкий иммунитет к коронавирусной инфекции.