Пушков рассказал, кто пытается свергнуть Лукашенко

Москва, 20 августа. Внесение Вильнюсом в список невъездных граждан президента Белоруссии Александра Лукашенко является демонстрацией курса на его свержение. Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков.

Ранее министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что МИД республики внес в список невъездных 32 человека, в том числе Лукашенко. В ведомстве считают, что санкции должны быть применены к широкому кругу белорусских чиновников.

По мнению сенатора, введение личных санкций в отношении главы государства, с которым установлены дипломатические отношения, является событием беспрецедентным.

«Вводя санкции против Лукашенко, в Вильнюсе знают: это повод как минимум для отзыва посла Белоруссии и понижения уровня дипломатических отношений с Литвой. Явная демонстрация курса на свержение Лукашенко», — прокомментировал ситуацию Пушков.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала санкции Литвы против белорусских властей «железобетонными» доказательствами факта вмешательства Запада во внутренние дела Минска.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. По данным ЦИК, 80,1% голосов получил Лукашенко, одержав победу в шестой раз подряд. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, считают в ЦИК.

Несогласные с результатами голосования жители страны вышли на массовые акции протеста, которые продолжаются до сих пор. В первые дни бойцы ОМОН жестко действовали при задержании участников протестов.

Сейм Литвы не признал результаты выборов в Белоруссии и легитимность Лукашенко. Депутаты потребовали провести перевыборы в стране и ввести санкции на уровне Евросоюза против белорусских чиновников.