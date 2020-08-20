Россияне смогут выбирать названия своих объектов недвижимости на карте

Москва, 20 августа. Владельцы объектов недвижимости, которым нужно собственное наименование на карте, смогут выбирать названия самостоятельно. Соответствующая норма содержится в разрабатываемом Росреестром законопроекте, сообщает «Парламентская газета».

Служба также планирует закрепить механизм голосования при выборе названий для населенных пунктов, аэропортов и прочих объектов и осовременить госкаталог географических наименований.

Новация должна войти в проект закона «О географических наименованиях». Она позволит присваивать отдельным объектам недвижимости наименования по обращениям их собственников.

«Каждый собственник, который в таком качестве указан в ЕГРН, сможет предложить присвоить наименование объекту недвижимости, зарегистрированному в ЕГРН», — отметили в Росреестре.

Поясняя необходимость новой нормы о географических наименованиях в ведомстве напомнили, что действующий закон принят более 20 лет назад. За это время его положения практически не менялись и уже едва отвечают потребностям «цифрового века». К примеру, он не предусматривает, что каталог географических наименований должен быть полноценным информационным ресурсом в Интернете.

Росреестр также считает несовершенным процесс переименования географических объектов или присвоения им наименований. Кроме того, есть планы закрепить механизм голосования россиян при выборе названий различных объектов. В качестве примера ведомство приводит недавний плебисцит по аэропортам.

Помимо этого служба хочет ввести принцип присвоения названий, при котором они смогут отражать историко-культурные ценности: современные и ранее существовавшие.

Уведомление о разработке нового закона «О географических наименованиях» ведомство разместило на портале regulation.gov.ru, представить его в Правительство собираются в ноябре текущего года, сообщили в службе. Предполагается, что документ успеют принять до декабря 2021 года.

Ранее председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев заявил, что Государственная Дума и Росреестр вместе проработают механизм признания садоводств населенными пунктами, чтобы упростить прописку в капитальных частных домах.