NASA выявило гигантскую аномалию магнитного поля Земли над Южной Америкой

Вашингтон, 20 августа. В небе над Южной Америкой и юго-западной Африкой обнаружена гигантская область в небе с пониженной магнитной напряженностью. Об этом сообщает NASA. Явление было названо «Южно-Атлантической аномалией».

Как объяснили в NASA, магнитное поле Земли отражает заряженные солнечные частицы. Однако этот участок поля слишком слаб, что дает возможность частицам приблизиться к поверхности Земли ближе, чем обычно. Это может вызвать неполадки в работе бортовых компьютеров, а также привести к сбоям в сборе данных космическими аппаратами.

Причиной этого феномена могли стать особенности Земли, а именно – наклон ее оси и движение расплавленного металла ее внешнего ядра. По словам ученых, непосредственно под аномалией был обнаружен огромный резервуар плотной породы, названный «Африканская крупная область». Он находится в нижней части мантии Земли на глубине примерно трех тысяч километров и нарушает генерацию магнитного поля на этом участке, что усугубляется наклоном нашей планеты.

Кроме того, аномалия постепенно смещается в северо-западном направлении. Ученые предположили, что в будущем она может разделиться на две части, каждая из которых будет иметь собственный центр минимальной магнитной интенсивности.

Напомним, что в июне специалисты из американского космического агентства продемонстрировали, как выглядит закат Солнца на других планетах. Цифровое изображение, созданное компьютерными специалистами, было опубликовано на YouTube-канале агентства.